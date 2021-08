Handtekeningen voor regenboogzebrapad Enkhuizen stromen binnen: "Hartverwarmend"

Dertig handtekeningen waren er nodig om het burgerinitiatief voor een regenboogzebrapad in Enkhuizen in te dienen. Maar nog geen 24 uur verder heeft tattooshophouder Saskia Righart van Gelder er al 170 binnen. "Het is hartverwarmend!"

"Er was zelfs iemand uit Lelystad die hier vaak komt en speciaal gekomen is om te tekenen. Mensen die in de shop komen reageren super enthousiast." Ook van collega tatoeëerders komen er reacties. "Zij lopen ook tegen dingen aan omdat je een regenboogkind of volwassenen bent." Maar ze merkt ook dat niet iedereen erop zit te wachten. "Natuurlijk zijn er ook mensen die anders reageren, maar dat geeft niet." Gisteren lanceerde zij de handtekeningenactie voor de komst van een regenboogzebrapad bij het station van Enkhuizen. "Omdat je dan, als je de stad binnenkomt, al verwelkomd wordt." Omdat handtekeningen pas vanaf 16 jaar rechtsgeldig zijn, heeft ze een apart handtekeningenboek voor jongeren liggen. "Daar zijn nu vijf handtekeningen in gezet." Erkenning Bij Righart heeft de LHBTI-gemeenschap een bijzondere plek. Veelvuldig maakte zij in haar tattooshop mee, dat mensen uit de kast kwamen. Niet voor niets hangt daarom al jaren de regenboogvlag aan de voordeur. "We maken het best vaak mee hier in de shop, dat tieners uit de kast komen en met het vraagstuk zitten 'hoe vertel ik het mijn ouders?'." Het regenboogzebrapad is een teken van erkenning, aldus Righart. De handtekeningenactie loopt tot eind augustus, waarna de gemeente Enkhuizen zich erover buigt.