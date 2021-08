Schilder legt iconische kegelrob Bertus vast, opbrengst gaat naar standbeeld

Wie biedt? Kunstschilder Ap Kooistra uit Den Helder heeft een schilderij gemaakt van kegelrob Bertus, het icoon van de haven in Den Helder. Met de verkoop van het schilderij hoopt Kooistra een bijdrage te kunnen leveren voor een beeld van de kegelrob die 21 jaar vaste gast was in de haven. "Bertus is dood, maar hij hier leeft hij voort."

Met een paar snelle streken al wordt kegelrob Bertus zichtbaar en herkenbaar op het doek van Ap Kooistra. Zijn atelier aan de Koningstraat staat vol schilderijen en Bertus moet er even tussendoor. "Hij was de trofee van Den Helder hè. We missen hem hoor. Ik woon aan de haven en als Bertus langs kwam was dat best imposant."

Er loopt een doneeractie voor een standbeeld ter nagedachtenis aan de kegelrob. Van de benodigde 15.000 euro is nog niet een vijfde binnen. Kooistra hoopt daarom dat het schilderij per opbod veel geld oplevert. "Als het helemaal klaar is zet ik het op mijn Facebookpagina en dan kunnen mensen bieden."



Bekijk hieronder de video waarin Kooistra vertelt over Bertus