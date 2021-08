Bijna showtime: zestig attracties worden klaargezet voor de Hoornse kermis

Het meeste spektakel is te zien bij de Airborne, een attractie die na de opbouw 65 meter hoog is. Vastgekoppeld met touw en zekeringen klimt iemand van het opbouwteam naar de nok.

De opening van de kermis is morgenmiddag om 14.00 uur. Er is dit jaar geen openingsact, vertelt Fatima van het Kaar van de gemeente. "Helaas is er wat dat betreft niet zoveel. We hebben alle randactiviteiten geschrapt, op de prikkelarme kermis na."

Prikkelarme kermis

Dat betekent dat er ook geen vuurwerkshow is. Tijdens de prikkelarme kermis wordt het muziekvolume naar beneden gedraaid en gaan de knipperende lampjes tijdelijk uit. Dat is dinsdag vanaf 12.00 uur. "Dat is er zo'n vijf jaar geleden gekomen", vertelt exploitant Ad Ordelman. "Het wordt als heel goed ervaren. Er is een groep mensen die daar behoefte aan heeft."

Op het terrein kunnen zo'n duizend bezoekers tegelijk komen. Via een website is via een 'druktemeter' live te zien hoe druk het is. De kermis duurt tot en met zondag 15 augustus, tijdens de Lappendag worden de attracties dus weer afgebouwd.