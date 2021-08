Groot onderhoud aan verkeersader N242: automobilisten 's nachts omgeleid

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Het asfalt zal worden vernieuwd tussen de Nollenweg en de Zuidtangent. Om hinder voor het autoverkeer zo veel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden, die morgen beginnen, in de avond en nacht plaats.

De Westerweg zal tussen 20.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s ochtends zijn afgesloten. Overdag wordt er niet gewerkt. Wel geldt dan een snelheidsbeperking, omdat het verkeer na de freeswerkzaamheden over de onderlaag van het asfalt rijdt.

De werkzaamheden duren tot zaterdag 21 augustus. De Westerweg wordt steeds in delen afgesloten. Op de website van de provincie is te vinden welk deel van de N242 wanneer aan de beurt is en op welke manier automobilisten worden omgeleid.

Hulpdiensten en bussen

Tijdens de werkzaamheden volgt buslijn 350 Alkmaar - Leeuwarden een omleidingsroute. De bushalte Broekerweg wordt tijdelijk opgeheven in de nachten van 9 tot 16 augustus. De hulpdiensten kunnen bij spoed over het werkvak rijden.