'Zwanenburger Maarten D. (33) runde samen met anderen harddrugsimperium'

De 33-jarige Maarten D. uit Zwanenburg staat vandaag voor de rechter. Hij is een van de zes verdachten die zijn opgepakt, nadat in mei een groot drugslab was opgerold in Wormer. In het crystal meth-lab werden grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen.

De politie viel na de ontdekking van het lab in Wormer ook binnen op vier andere locaties in Halfweg, Wormer en Zwanenburg. Op die locaties trof de politie naast spullen voor de productie van drugs, ook vuurwapens aan . Die zijn in beslag genomen, de drugs en grondstoffen zijn vernietigd.

D. wordt ervan verdacht vorig jaar samen met anderen XTC te hebben geproduceerd, net als de harddrug mefedron. Daarnaast denkt jusititie dat D. crystal meth, heroïne en cocaïne heeft verkocht. Dat zou zijn gegaan via de chatdienst Encrochat, die (drugs)criminelen in gebruik hadden en is gekraakt door de politie.

Als klap op de vuurpijl had de verdachte niet alleen veel drugs in zijn bezit, maar werd er ook een vuurwapen bij hem aangetroffen. De verschillende activiteiten zouden zich naast Wormer ook in Purmerend, Oostzaan en IJmuiden hebben afgespeeld.

Ander lab

Vlak na de bekendmaking van het oprollen van het lab in Wormer, werd duidelijk dat ook in Nederweert een crystal meth-lab is opgerold. De politie sprak van de grootste productielocatie van crystal meth die ooit in Nederland is aangetroffen. Justitie zegt dat er geen verband is met het crystal meth-lab dat in Wormer is ontdekt; de twee worden apart onderzocht.