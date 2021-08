Zwanenburgse Amy Pieters grijpt naast het podium op de koppelkoers

Amy Pieters is er op de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd een medaille te veroveren op het onderdeel koppelkoers. De wielrenster uit Zwanenburg reed samen met Kirsten Wild, ondanks een vroege val, naar de vierde plaats toe. Groot-Brittannië pakte met overmacht het goud.

De 30-jarige Pieters en Wild (38) waren na wereldtitels op de koppelkoers in 2019 en 2020 favoriet voor een medaille. Tijdens de race over 120 ronden, ging Wild in de 48e ronde echter ongelukkig onderuit. De achtvoudig wereldkampioene op de baan kon desondanks snel weer opstaan en vervolgde de race op een nieuwe fiets. Nederland stond op dat moment tweede in de wedstrijd.

Medaille verder uit het zicht

Groot-Brittannië profiteerde van de pech bij Nederland en bouwde de vroege voorsprong in punten verder uit door middel van tussensprints. In het restant van de wedstrijd pakte het Britse duo, samen met Denemarken, Frankrijk en Rusland, ook nog een extra ronde voorsprong. Hierdoor raakte een medaille steeds verder uit het zicht voor Pieters en Wild. Nederland was in het slot van de wedstrijd niet meer bij machte om de grote achterstand in punten ongedaan te maken.

Het goud ging uiteindelijk met overmacht naar de Britten met 78 punten. Zilver ging naar Denemarken (35) en brons was voor Rusland (26). Nederland greep uiteindelijk met 22 punten naast eremetaal.

Bekijk hieronder de val van Kirsten Wild