Tussen de buien door prima weer dit weekend: "Plaatselijk 50 millimeter"

Wie dit weekend buitenplannen heeft, moet rekening houden met buien. Toch is het lang niet de hele tijd kommer en kwel, want er zijn ook urenlange droge perioden met zonneschijn. Dat is de voorspelling van Weeronline .

Met name zaterdagochtend is het prima buitenweer en blijft het op de meeste plaatsen droog. Zondag steekt een onstuimige wind op en komt het tot buien, maar ook dan zijn er voldoende droge momenten.

Zaterdagochtend trekken hooguit een paar buien over het land, met name over de kustgebieden. Veel plekken kunnen dan ook rekenen op een droge ochtend met veel ruimte voor de zon. In de middag ontstaan in het hele land buien, maar ook dan zijn er tussen de buien door genoeg droge en zonnige momenten. Met 20-23 graden is het aan de koele kant voor begin augustus. Normaal stijgt de temperatuur in deze tijd van het jaar naar 21-25 graden.

Plaatselijk 50 millimeter

Zondag wordt een echte uitwaaidag, want in het hele land komt een stevige wind te staan. In het binnenland waait een matige tot vrij krachtige zuidwester, terwijl de wind aan de kust krachtig tot hard wordt. Daarbij komen windstoten voor tot 70 km/uur. Bovendien krijgt het hele land met flink wat buien te maken.

Door een onophoudelijke stroom aan buien die door zogenaamde kustconvergentie worden veroorzaakt, kan plaatselijk wel 50 millimeter vallen. Het wordt een graad of 20, maar de stevige wind maakt het voor het gevoel een paar graden koeler. Na het weekend neemt het buiige weer af met in de tweede helft van komende week regionaal zelfs kans op zomerse temperaturen van 25 graden.

Na stevige buien droog slot

Deze vrijdag trekken pittige buien van zuidwest naar noordoost over het land. Daarbij regent het plaatselijk stevig door en kan het ook onweren. Tussendoor breekt de zon af en toe door, maar bewolking houdt een groot deel van de dag de overhand. In de loop van de middag nemen de buien vanuit het zuidwesten af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20-22 graden.