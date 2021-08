Misbruik van blauwe zone drijft Erik tot wanhoop: "Sommige auto's staan er dagen"

Hij vertelt dat hij zich al maandenlang ergert aan de problemen aan het Rottumeroog in Hoofddorp en dat hij altijd zijn auto ergens anders moet parkeren. "Je kunt je afvragen hoe erg dat daadwerkelijk is, maar je verplaatst daarmee wel het probleem", vertelt hij. "Omdat ik daar parkeer, moeten de bewoners van die straat hun auto weer ergens anders kwijt."

Parkeersensoren

De gemeente erkent het probleem en is daarom een proef met parkeersensoren gestart: "De sensoren meten of een auto geparkeerd staat op de parkeerplaats. Er wordt niet gekeken naar het kenteken, maar alleen of de parkeerplek bezet is of niet. Handhavers krijgen een melding als een auto er te lang staat en zo kunnen zij optreden."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de uitkomsten van de proef in september beschikbaar zijn. Maar volgens Erik kunnen de sensoren makkelijk gemanipuleerd worden: "Je rijdt even heen en weer en je kunt je auto weer twee uur langer laten staan."