OM eist vier jaar cel tegen Amsterdammers voor cocaïnesmokkel via kipproducten

Het gaat om twee Amsterdammers van 28 en 59 jaar oud. Daarnaast werden een 62-jarige Utrechter en een 39-jarige Italiaan aangehouden. De vier probeerden de cocaïne op 8 maart van dit jaar de grens over te smokkelen.

Inval

Het smokkelplan van de mannen slaagde niet: tijdens het overladen van de lading in een leeg bedrijfspand pand in het dorp Cruquius werden ze gearresteerd. Agenten troffen bij die inval in totaal ongeveer 125 kilogram aan cocaïne aan in het pand. Uit de vrachtbrief bleek dat de cocaïne naar een plaats ten zuidoosten van Florence moest worden gebracht. Het OM concludeert verder dat het pand speciaal voor deze smokkelactie gehuurd was, omdat er verder geen andere bedrijfsactiviteiten aanwezig waren.

De verdachten maakten gebruik van zogenoemde encrypted telefoons, wat inhoudt dat ze afgeschermd konden communiceren. "Dit alles wijst op een hoge organisatiegraad en dat is meegewogen in de strafeisen", aldus het OM.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.