Grachtenfestival en Uitmarkt gaan ondanks corona toch door: "We zijn blij dat we er zijn"

Het organiseren van een festival gaat in deze tijd niet zonder slag of stoot. Iedere Uitmarkt-bezoeker moet zich vooraf aanmelden en bij aankomst op het terrein moeten zij een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs laten zien, via de Corona-Check app van de Rijksoverheid. ''Dat wij op deze manier alles moeten regelen en structureren, daar houden wij minder van. Maar, wat moet dat moet'', zegt producent Frans de Vries daarover.

Ook de 24e editie van het Grachtenfestival gaat in augustus door. Ongeveer 30 locaties zullen decor zijn van verschillende concerten - van klassieke muziek tot jazz of muziek uit andere culturen. Er zullen geen duizenden mensen langs de grachten staan om te genieten van de optredens, maar een beperkt aantal gasten kan op 1,5-meter toch optredens bijwonen. Een test- of vaccinatiebewijs is er daardoor, anders dan bij de Uitmarkt, niet nodig. Directeur Marie-Luce Bree is blij dat er weer het een en ander mogelijk is. ''Wat we hebben gemerkt in de afgelopen tijd, is dat er behoefte is om live dingen mee te maken.''

Gisteren werd bekend dat De Parade dit jaar niet doorgaat; het theaterfestival kon door de coronamaatregelen niet de uitgebreidere editie brengen die de organisatie voor ogen had.