Veel rook door brand in woning met kinderdagverblijf, kinderen snel veilig

Aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum is donderdagmiddag een brand uitgebroken. Op de zolder van de woning ontstond de brand, terwijl het in de kelder gevestigde kinderdagverblijf open was. Doordat er regelmatig brandoefeningen zijn, waren de kinderen snel veilig buiten de woning, aldus een woordvoerder van de brandweer