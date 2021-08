Bewoners Kogerveld willen geen grote school op hun speel- en ontmoetingsplaats

Al ruim 400 bewoners van de Zaanse wijk Kogerveld hebben een petitie getekend tegen de komst van een grote basisschool op hun groene speelplaats. "Het is de enige grote groene plek om te spelen en elkaar te ontmoeten in de buurt", zegt Romy Pasewalk. "Dat moet zo blijven."

Vanwege de honderden nieuwbouwwoningen in Kogerveld wil de gemeente er een school bouwen voor bijna 400 leerlingen. Die moet de bestaande Kogerveldschool vervangen. Op het veld hangen tussen de bomen kleurige spandoeken met een duidelijk 'nee' tegen de plannen.

'Geen groen meer over'

Romy's kinderen hebben op het gras een speeltentje opgezet en spelen een potje voetbal terwijl Carola Korsse handtekeningen verzamelt. "Ik hoop dat we de duizend halen", zegt ze. Pas begin juli kregen de bewoners te horen dat de gemeente plannen heeft om de Kogerveldschool te vervangen. "En dat wordt dan een groot blok van de straat tot aan de flats. Dan is er geen groen meer over", legt Carola uit.

Het opofferen van het spaarzame groen in de wijk vinden de bewoners het ergste. Maar Carola wijst ook op de verkeersveiligheid. "De doorgaande weg hierlangs is erg druk en er wordt heel hard gereden", zegt ze. Zowel Carola als Romy benadrukken dat ze niet tegen de komst van een nieuwe school zijn. "Alleen niet op deze plek", zegt Romy. Carola vult aan: "Iets verderop bij de Jagersplas is ruimte genoeg voor een grote nieuwe school."

De gemeente laat weten dat er nog geen definitieve beslissing is gevallen over de locatie. Ze willen met de bewoners in gesprek.