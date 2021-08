Man krijgt celstraf na bedreiging van Zaanse advocaten en ex-vriendin

Een 38-jarige man is door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van zijn twee Zaanse advocaten. Hij was ook in het bezit van een vuurwapen. Daarnaast is de man veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-vriendin en het bezit van hasj.

Op de eerste dag van dit jaar, 1 januari 2021, stuurde de man een sms naar zijn ex-vriendin waarin hij haar bedreigde met marteling en met de dood. Dit zou de uitkomst zijn van een jarenlange strijd met zijn ex over de omgang met hun dochters. Tijdens de juridische procedure over deze omgangsregeling werd de man bijgestaan door twee Zaanse advocaten.

Op 6 april sturen de advocaten een betaalherinnering naar de man. De twee dagen daarna stuurt de man spraakberichten met daarin bedreigingen naar de advocaten. "Hij zei onder meer dat hij hun zou vermoorden en hun familie zou uitroeien", aldus de rechtbank. De advocaten schakelden hierop de politie in. Bij een huiszoeking vond de politie een revolver en 784 gram hasj.

Drugsverslaving

De rechtbank oordeelt dat de man door de bedreigingen gevoelens van angst en onveiligheid bij de slachtoffers heeft veroorzaakt, dat blijkt ook uit de slachtofferverklaringen. De rechtbank vindt het erg dat de man bedreigingen heeft geuit naar zijn advocaten, omdat zij juist zijn belang hebben behartigd. Dat de man een revolver in huis had, maakt de bedreigingen achteraf nog enger.

De man heeft last van een ernstige drugsverslaving en was ook onder invloed toen hij de bedreigingen verstuurde. De rechter acht de kans groot dat de man nog een keer dit soort berichten verstuurd, als hij niet behandeld wordt voor zijn verslaving.

Daarom oordeelt de rechter dat hij af moet kicken. De man zal na zijn zijn gevangenisstraf opgenomen moeten worden in een afkickkliniek, dat is een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke straf. De man mag twee jaar geen contact hebben met de advocaten, ook mag hij niet in de buurt komen van het advocatenkantoor.