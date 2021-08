Tientallen nieuwe speeltuinen geopend om Amsterdamse buurten leefbaarder te maken

In Amsterdam-Zuidoost, Noord en Nieuw-West schieten de nieuwe speeltuinen als paddenstoelen uit de grond. Dit jaar zijn er tientallen bijgekomen, allemaal in achterstandsbuurten. Of zoals de gemeente nu liever zegt: 'ontwikkelbuurten'. Amsterdam heeft een flink budget om de problemen in dit soort wijken aan te pakken, en ja, daar horen ook speeltuinen bij.

En ook een mooie speeltuin is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook als ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. En daarom is de speeltuin aan het Jac. P. Thijssenplein in Noord volledig opgeknapt. Gebiedsmakelaar Thijs Bonte: "Het was een stenig plein, verouderd. Maar ook een van de meest gebruikte speeltuinen van deze buurt. Bewoners kwamen naar me toe en vroegen of we hier iets mee konden doen."

Krachtwijk, achterstandswijk, probleemwijk, ontwikkelwijk. De naam verandert, de problemen blijven hetzelfde. Het gaat om 32 buurten in Zuidoost, Noord en Nieuw-West met relatief veel armoede, werkeloosheid en criminaliteit. Om de problemen in deze wijken aan te pakken is sinds 2018 een budget beschikbaar van veertig miljoen euro, verdeeld over vier jaar. Dat geld wordt geïnvesteerd in woningen, werkgelegenheid, sociale accommodaties als buurthuizen en jongerencentra. Dit alles om de buurt een lift te geven en leefbaarder te maken.

Bewoners, en vooral ook de kinderen mochten meedenken over het ontwerp. Vorig jaar zomer werd er een buurtbarbecue georganiseerd, waar ook Bonte bij was. "Daar hebben we met allemaal voorbeelden kinderen laten stemmen en ideeën laten inleveren."

Eigen ontwerp

Zo ongeveer ging het ook in Zuidoost. Bewoners van de K-buurt maakten zelf een ontwerp voor speeltuin Kantershof. En nu de speeltuin er ligt is iedereen hartstikke enthousiast. Een meisje dat op het voetbalveld een balletje trapt met haar twee broers: "Ik ben echt blij dat dit er is. Eerst was er alleen een klein voetbalveldje, en niet zo'n speeltuin. Nu kan iedereen gewoon voetballen en spelen." Ook de ouders zijn positief. "We wilden eigenlijk weg hier omdat we het niet zo kindvriendelijk vonden ingericht. Maar nu zien wij de ontwikkeling, waardoor het ook gewoon leuk is om hier te blijven."

Ontmoetingsplek

De speeltuin dient ook als ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt zegt Jeet Jitbahadoer van bewonersvereniging 'Hart voor de K-buurt'. "Waar je elkaar leert kennen. Als je kijkt hoeveel ouders en kinderen hier nu bij elkaar komen, dat is echt heel belangrijk."

Jitbahadoer hoopt dat er ook in de toekomst geïnvesteerd blijft worden in zijn buurtje. "Zeker is er meer nodig. De investering in gezinnen, jongeren, senioren, mensen met een beperking. Maar vooral de jonge kinderen die een basis moeten kunnen krijgen om over ene aantal jaar stabiel in de samenleving te kunnen staan. En daarom is ondersteuning van de overheid van essentieel belang."