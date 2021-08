Laatste sprankje hoop verdwenen: oesterzwammenmannen moeten verhuizen

Oesterzwammenkwekers Erik Boele en Michiel de Ruiter kunnen hun groene missie niet voortzetten als ze geen nieuwe locatie vinden. Hun duurzame kwekerij is nu nog gevestigd in een voormalig klooster op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Die locatie zal worden afgebroken, omdat er 83 appartementen worden gebouwd.

Erik en Michiel kweken oesterzwammen op koffieprut, dat ze onder andere ontvangen van Haarlemse horeca. Erik fiets dagelijks door het centrum van de Spaarnestad om emmers prut op te halen. In zijn werkplaats in Bloemendaal kweek hij met het koffieresidu oesterzwammen die hij vervolgens terug verkoopt aan onder andere de horeca.

De zwammenkwekers zitten sinds juli 2019 in het complex. Vanaf het begin wisten ze wel dat het tijdelijk zou zijn, maar dat neemt niet weg dat ze het "super jammer" vinden dat ze echt weg moeten. "We hebben nog geen officiële brief ontvangen, maar ik heb mondeling van de eigenaar al te horen gekregen dat we er 1 januari 2022 uit moeten zijn. Misschien wordt dat nog maart, maar we krijgen het er al behoorlijk benauwd van. We hebben namelijk nog helemaal geen zicht op een nieuwe locatie.

Maar het bezwaar is van de week door de hoogste bestuursrechter van tafel geveegd. Als het aantal autobewegingen door de nieuwe appartementen toeneemt met 1.200 per dag, dan nog blijft het makkelijk om onder de maximale capaciteit van 2.500 dagelijkse autoritten te blijven, staat in de IJmuider Courant te lezen.

“We doen iets duurzaams, maar we hebben nog geen sluitende businesscase. Dat betekent dat we niet een dusdanige winst maken om onszelf een leefbaar loon te kunnen betalen. 'Passie', dat is waar we het voor doen en eigenlijk zijn we gek. Bij een supermarkt zouden we veel meer verdienen. Maar deze manier van duurzaam ondernemen mag volgens ons gewoon niet verdwijnen.”

Geen hulp maar samenwerking

Gezien hun minimale financiële middelen is een nieuwe plek vinden moeilijk. Op zoek naar hulp van gemeenten is hij niet. "We willen liever met ze samenwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld hun koffieprut aan ons aanleveren. En het zou fijn zijn als de gemeente bijvoorbeeld onze oesterzwammenproducten dan afneemt."

Afgelopen jaren heeft Erik wel zijn ogen en oren open gehouden voor een andere plek, maar dat liep steeds op niets uit. "Er is misschien nog een particulier die een stuk grond beschikbaar kan stellen. We zouden daar dan acht zeecontainers neer kunnen zetten, voor het kweken van onze zwammen. Alleen willen enkele belangenbehartigers van het gebied niet dat de zichtlijnen bebouwd worden. Dus het is een heel lastige realiteit."