Volendam-coach Jonk gunt Van de Ven stap naar Franse topclub: "Mooi voor hem en ons"

Na een lange voorbereiding begint Volendam vrijdag de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Donderdag in het eigen stadion stond de laatste training op het programma. Wim Jonk over de tegenstander en het eventuele vertrek van toptalent Micky van de Ven. "Super mooi voor hem en voor de club."

"We zijn er klaar voor", vertelt Wim Jonk strijdbaar en vol vertrouwen tegen NH Sport. "Iedereen is enthousiast en we zijn nieuwsgierig naar waar we staan."

Micky van de Ven

De Volendam-speler die de afgelopen dagen het meest in de spotlights stond was Micky van de Ven. De talentvolle verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van Olympique Marseille. De Franse club heeft inmiddels een eerste bod gedaan. "Er is nog geen witte rook, maar op een gegeven moment gebeuren zulke dingen. We zijn een opleidingsclub." Tegen Eindhoven zit Van de Ven waarschijnlijk nog gewoon bij de selectie. Al kampt de centrale verdediger wel met wat lichte klachten. "Ik heb vanavond en morgenvroeg met hem contact en dan kijken we hoe zijn lichaam voelt."

Filip Stankovic

Verder kiest Jonk vrijdag voor Filip Stankovic tegen FC Eindhoven als eerste doelman. De 19-jarige goalie wordt gehuurd van Internazionale. Opvallend is dat de zoon van Inter-legende Dejan Stankovic alleen nog maar trainde en geen wedstrijden speelde voor Het Nieuwe Oranje. "Hij heeft een enorme potentie en ik durf het wel aan om met hem te beginnen."

Met de komst van Robert Mühren, Daryl van Mieghem en de weer fitte Kevin Visser lijkt Volendam dit jaar mee te gaan doen om de prijzen. Jonk blijft daarover terughoudend. "We willen uiteraard mee doen om de bovenste plekken, maar er zijn veel andere clubs die dat ook willen. Ik kan pas na tien tot twaalf wedstrijden zeggen waar we staan."

FC Eindhoven - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.