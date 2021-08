Wonen, winkels of park? Opmeer zoekt nieuwe invulling voor schoolgebouwen

Met de komst van twee Integrale Kind Centra (IKC) komen verschillende basisscholen in Opmeer en Hoogwoud leeg te staan. De grote vraag is wat ervoor in de plek komt: een park, woningen, parkeerplaatsen, een speeltuin of iets heel anders? Inwoners kunnen daar deze maand over meebeslissen.

Dit zijn de locaties die een nieuwe bestemming krijgen. - NH Nieuws / Gemeente Opmeer.

In de gemeente Opmeer wordt komende jaren gebouwd aan twee Integrale Kind Centra (IKC) met daarin vijf basisscholen. Dat betekent dat de plekken van de huidige basisscholen vrijkomen. In Hoogwoud gaat het om de Adelaar en St. Wulfram, die in de zomer van 2024 moeten verhuizen. In Opmeer komen de locaties van De Akker en 't Ruimteschip een jaar later leeg te staan. Omwonenden, de dorpsraden en de ondernemersvereniging hebben al aan de gemeente doorgegeven hoe zij de ontwikkeling van de oude schoolgebouwen voor zich zien. "Nu zijn de inwoners aan de beurt", laat de gemeente weten. Speeltuin tot starterswoningen Wat mogelijkheden betreft, staat volgens de gemeente 'alles nog open'. De ideeën kunnen inwoners kwijt in een vragenlijst. Daarin staan wel al suggesties, zoals een recreatiegebied, speeltuin, park, hoogbouw, jongerenwoningen, starterswoningen, winkels of parkeerplaatsen. Inwoners kunnen hun ideeën de hele maand augustus doorgeven. De gemeenteraad neemt uiterlijk 1 oktober een definitief besluit. Lees hieronder verder.

De plannen voor IKC's in Hoogwoud en Opmeer kwamen eind 2018 voor het eerst op tafel. Omdat de schoolgebouwen aan vervanging toe waren, zag de gemeente kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te bouwen. Naast de basisscholen, komt ook een crèche en een buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak. Mogelijk is er in Opmeer ook plek voor de bibliotheek, een muziekschool en een consultatiebureau. 'Grootste uitgave ooit' In Hoogwoud wordt het IKC gebouwd tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat. Over de locatie van het IKC in Opmeer is lang gesproken. De gemeenteraad koos in oktober vorig jaar voor de locatie bij de Bonifatiusschool in het aangrenzende Spanbroek. De gemeente trekt ruim twaalf miljoen euro uit voor de bouw. "Dat is één van de grootste uitgaven die de gemeente heeft gedaan of ooit zal doen", zei wethouder Robert Tesselaar destijds.