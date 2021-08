Sluiting servicebalie bij NS Station Hoorn ‘kwalijke zaak’

De geplande sluiting van de servicebalie bij het NS Station in Hoorn per 9 augustus is volgens Conny Ligthert, raadslid van Fractie Tonnaer, een ‘kwalijke zaak’. De NS sluit het loket vanwege een personeelstekort.

Tijmen Koelemeijer

Treinkaartjes kunnen voortaan alleen online of via een automaat worden gekocht. Van station Hoorn maken dagelijks bijna 16.000 mensen gebruik, zegt Ligthert. Bovendien is het regionaal zeer belangrijk, omdat het tegenover het Dijklander Ziekenhuis is gelegen. Mensen met beperkingen en digibeten “Er zijn nog veel mensen zijn met beperkingen en digibeten die de nodige hulp behoeven om met de trein te kunnen reizen. Het reizen met het openbaar vervoer wordt zo minder toegankelijk voor de mensen die niet op de digitale snelweg de weg weten. Bovendien vinden we het niet klantvriendelijk voor de toeristen die ons “Gouden Eeuw” stadje bezoeken met de trein”, laat Ligthert weten. Daarom heeft de fractie nu gevraagd aan het college of ze ‘dit probleem alle nodige aandacht willen besteden om alsnog een goede voorziening te treffen om het openbaar vervoer via de trein toegankelijk te maken en te houden’. Vooruitlopend op adviesaanvraag Het plan van de NS om de balie in Hoorn te sluiten werd bekend in december 2020. Naast Hoorn wilde de NS ook de balies in Haarlem, Amsterdam-Amstel, Hilversum en Alkmaar sluiten. Het plan moest nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en aan reizigersorganisaties. De sluiting van Hoorn loopt nu voor op die adviesaanvraag. Niet alleen de gemeente Hoorn vindt het een slecht idee. Ook de Provincie is tegen het plan van de NS om diverse service balies te sluiten. Zeven statenfracties kwamen in februari met een voorstel om Gedeputeerde Staten op te roepen te gaan praten met de NS om te voorkomen dat de servicebalies verdwijnen. De gemeente geeft aan eerst de politieke vragen te beantwoorden voor hier verder reactie op te geven.