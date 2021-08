Klaver met zusjes De Witte op het nippertje door naar estafettefinale 4x400 meter

De vrouwelijke estafetteploeg heeft op het nippertje de finale van de estafette 4x400 meter weten te halen. De ploeg - met de Noord-Hollandse Lieke Klaver en de zusjes Lisanne en Laura de Witte - kwam met een Nederlands record de finish over en dat was net genoeg voor een plek in de finale.

De drie Noord-Hollanders beten het spits af tijdens de estafette, waarna Femke Bol zorgde voor een slotakkoord. De atlete uit Amersfoort begon na de laatste wissel als zevende (één na laatste), met een flink achterstand op haar eerst volgende tegenstander uit Oekraïne.

Na een flinke inhaalslag vond ze in de laatste bocht aansluiting bij de nummers 3 en 4 en kwam ze na een foto finish als vierde over de finishlijn. De vierde plek geeft geen recht op een plek in de finale, maar de tijd (3.24,01) was voldoende om door te gaan naar de eindstrijd om de medailles.

Zaterdag zal het Nederlandse viertal aan aantreden in de finale.