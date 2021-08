Haal de haringen maar van zolder: Molenplaspark wordt weer buurtcamping

Het was nog even onzeker voor de organisatie van buurtcamping Molenplaspark, maar gisteren kwam het goede nieuws dat het park in Haarlem Schalkwijk een weekend lang wordt omgetoverd tot buurtcamping. "We zijn er meer dan honderd procent blij."

De eerste editie van buurtcamping Molenplaspark was in 2019. Een weekend lang was stadspark de Molenplas een camping waar zo'n 25 tentjes stonden en gezinnen leuke activiteiten deden. Vanwege corona kon de 2020 editie niet doorgaan en lang was onzeker of er dit jaar tentjes in het park zouden verschijnen.

"Na overleg met de gemeente hebben we gisteren te horen gekregen dat we door mogen gaan, wel met wat aanpassingen", zegt woordvoerder Janneke Heinen. "Iedereen kampeert in eigen tentjes, die op voldoende afstand van elkaar staan."

Het eten zal ook anders gaan dan de eerste editie. "Toen hadden we een lopend buffet waar iedereen de maaltijd kon ophalen. Dat kan nu helaas niet doorgaan. Iedereen eet bij zijn eigen tent, het eten wordt langsgebracht."

Activiteiten fine tunen

Naast het gezellig met elkaar kamperen, zijn er voor de bezoekers activiteiten te doen. Zo zijn er sportlessen, kun je knutselworkshops doen en is er een stormbaan waar op ouders tegen hun kind een wedstrijdje kunnen doen.

“We moeten ons gezien corona wel aan extra maatregelen houden. Normaal zijn de activiteiten toegankelijk voor mensen buiten de camping, maar dat mag nu helaas niet. Bij sommige van de activiteiten is het kijken hoe en of ze door kunnen gaan. Het is nog een beetje finetunen.”

Geen vakantie

Alhoewel iedereen welkom is op de buurtcamping, heeft de organisatie speciale aandacht voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om met vakantie te kunnen. Zo kunnen zij laagdrempelig er een paar dagen tussenuit en ontmoeten ze anderen uit de buurt.

"Alles is gratis en ook de campingspullen kan je lenen", vertelt Janneke. "We hopen dat mensen elkaar in het weekend van 20 tot en 22 augustus op de camping ontmoeten en dat ze een leuke tijd hebben. En, er is nog plek, de camping is nog niet volgeboekt."