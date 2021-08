Verdachte schutter (31) en Beverwijkse chauffeur (25) in auto in België aangehouden

De mogelijke schutter van het schietincident aan de Schulpweg in Velsen-Noord gisteren is vlak over de Belgische grens in een auto aangehouden. Het is een 31-jarige man zonder vaste woonplaats. Een 25-jarige Beverwijker zat achter het stuur. Ook hij is aangehouden. Het slachtoffer, dat meteen naar het ziekenhuis reed, is 23 jaar en komt uit Heemskerk.

De 31-jarige man schoot gisteren rond 14.52 uur vier of vijf keer op de Heemskerkse man, die in een zwarte auto in de straat stopte. Daarna eiste de schutter volgens verschillende getuigen zijn telefoon.

Politieagenten waren snel in de Schulpstraat, maar de dader was al gevlucht door een tunnel onder de portiekwoningen, richting het Gildenspoor.

Hit van een kentekenscanner

Uit het onderzoek aan de hand van sporen, getuigenissen, en camerabeelden, kwam de politie erachter dat de verdachte in een auto was gestapt. Door een match van een kentekenscanner langs de snelweg kon de politie de verdachte en zijn kompaan later op de dag vlak over de Belgische grens aanhouden.

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en de politie heeft met hem gesproken.