Lachgas helemaal verboden in Alkmaar: boete voor gebruik en dealen honderd euro

Wie in Alkmaar betrapt wordt op het gebruik of verhandelen van lachgas riskeert vanaf vandaag een boete. Ook het 'treffen van voorbereidingen om lachgas te gebruiken' wordt gezien als overtreding. Het zorgt er volgens de gemeente voor dat mensen zich onveilig voelen. Voor alle overtredingen geldt een boete van honderd euro.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het aan handhavers en de politie is om te beoordelen wanneer iemand strafbaar is.

Bovendien brengt het gebruik van lachgas gezondheidsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met alcohol. Lachgasgebruik kan leiden tot zuurstofgebrek in de hersenen, bewusteloosheid, paniekaanvallen en op langere termijn tot neurologische stoornissen.

Lachgas levert problemen op voor de openbare orde, de verkeersveiligheid en het milieu, aldus de gemeente Alkmaar in een persbericht . Het gebruik van lachgas zou leiden tot ongewenst en onberekenbaar gedrag. "Doordat lachgas vooral in groepsverband in de openbare ruimte wordt gebruikt, ervaren inwoners dit als een dreigende houding, waardoor omstanders zich onveilig voelen", staat in het bericht.

Omdat er nog geen landelijke wet is die het recreatief gebruik van lachgas verder terugdringt, heeft de gemeente nu een extra artikel toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staat dat je in Alkmaar geen lachgas mag verkopen of gebruiken.

Het algehele verbod op lachgas in de gemeente Alkmaar werd in mei aangekondigd . Al sinds 2019 geldt een verbod op recreatief gebruik van lachgas bij evenementen.

Steeds meer gemeenten, ook in Noord-Holland, nemen in hun lokale wetgeving een lachgasverbod op. Sommige gemeentes, zoals Alkmaar, hebben een algeheel verbod ingesteld. In andere gemeentes geldt het verbod alleen op zogenaamde 'hotspotlocaties': plekken of wijken waar lachgasgebruik of de verkoop ervan relatief vaak voorkomt.

In Alkmaar is gekozen voor een algeheel verbod omdat het volgens de gemeente voor de politie niet mogelijk is om een selectie van overlastlocaties te maken: "Hotspotlocaties in de stad of het buitengebied zijn niet aan te wijzen, gebruikers van lachgas zijn mobiel."

Ophef over lachgasgebruik in Alkmaar ontstond rondom de viering van het Alkmaars Ontzet in 2018. Toen werd op het Victoriefeest op de Paardenmarkt lachgas verkocht. Veel Alkmaarders vonden dit onbegrijpelijk.

De gemeente was niet ingelicht en zei 'geschrokken' te zijn. Een woordvoerder liet toen aan NH Nieuws weten een toename van het lachgasgebruik bij evenementen te zien en te gaan onderzoeken of hierover regels konden worden opgesteld.