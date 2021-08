Jongeren gearresteerd bij vechtpartijen tijdens afgelaste Lichtjesavond Bergen

Twee mannen uit Bergen van 20 en 21 jaar zijn gisteravond in het centrum van Bergen gearresteerd: ze zouden betrokken zijn bij vechtpartijen. Onder meer een groep uit het dorp en een jongerengroep uit Egmond bleven elkaar, ondanks waarschuwingen van de politie, opzoeken, aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Ondanks meerdere waarschuwingen zorgden de vriendengroepen voor overlast, laat Menno Hartenberg van de politie weten. Een jongeman (21) van 'kamp Bergen' was dermate vervelend dat hij werd aangehouden. Daarnaast zijn er twee boetes uitgedeeld voor verstoring van de openbare orde. Later op de avond brak er een vechtpartij met tien man uit op het Plein, aldus de politie. Toen is de tweede man (20) uit Bergen aangehouden. Er zouden geen zware gewonden zijn gevallen; niemand heeft in ieder geval aangifte gedaan van mishandeling. Op dit moment worden de twee verdacht van verstoring van de openbare orde, maar de politie onderzoekt de incidenten. Lampjes buiten Toch was er ook gezelligheid, want ondanks dat de officiële traditionele Lichtjesavond van het dorp niet doorging, was de horeca drukbezet, meldt een wijkagent op Twitter. Ook trok een enkeling zich niets aan van het gemeentebericht dat Lichtjesavond niet door mocht gaan.

Quote "Het is jammer, maar we maken er met elkaar een gezellige avond van" Bewoner Oosterweg Bergen

Het wordt tenslotte van oudsher juist niet officieel georganiseerd en traditie is nu eenmaal traditie. "Het is jammer, maar we maken er met elkaar een gezellige avond van", zegt een bewoner aan de Oosterweg vanuit zijn sfeervol verlichte tuin. Verslaggever Carolien Hensbergen sprak met Bergenaren die toch een kaarsje hadden aangestoken.

Toch nog een paar verlichte tuinen, want lichtjesavond is een traditie - NH Nieuws

In juli leek het er nog op dat Lichtjesavond wél door kon gaan dankzij versoepelingen van de coronaregels, maar toen steeg het aantal besmettingen in de regio. "De avond door laten gaan is onverantwoord", aldus voorzitter Jan Apotheker eerder tegen NH Nieuws. "Het is echt balen."