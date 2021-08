Ronkende motoren blijven uit: ook dit jaar geen Venhuizer autocross

De Venhuizer autocross was eerder dit jaar al verschoven van juni naar augustus. De organisatie heeft nu alsnog de beslissing genomen om het evenement niet door te laten gaat.

"We hebben naar schatting op de piek 1.500 mensen op het terrein", vertelt Saskia namens de organisatie. "Dat is inclusief monteurs, coureurs en vrijwilligers. Dus het maximale aantal van 750 bezoekers kunnen we niet garanderen."

"Het is ook kort dag om alles voor 22 augustus te regelen", legt Saskia verder uit. "Je moet er over nadenken dat je geen rijen krijgt, we moeten werken met tijdsloten en meerdere in- en uitgangen." Daarbij zouden de ronkende motoren ook mensen naar de rand van het terrein trekken en dat zijn 'best wel verantwoordelijkheden'.

'Voor coureurs én publiek'

Saskia laat weten dat sommige andere autocrossen doorgaan zonder bezoekers. Maar die optie was in Venhuizen snel van tafel. "Je organiseert het niet alleen voor de coureurs, maar ook voor het publiek."

De cross vindt al jaren plaats aan de Meeweg in Hem. Het evenement is onderdeel van het Noord-Hollands kampioenschap, samen met de autocrossen Wervershoof, Winkel en de Beemster. "Al die andere wedstrijden waren al afgezegd", aldus Saskia.

Het evenement wordt verplaatst naar volgend jaar.