Na meerdere branden en explosies opnieuw raak in Koog aan de Zaan: auto uitgebrand

Opnieuw is Koog aan de Zaan getroffen door een autobrand. In de nacht van woensdag op donderdag vatte een auto aan de Rozeboom vlam en brandde volledig uit.

De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto compleet verwoest werd door het vuur. Ook een auto ernaast raakte beschadigd. Of de brand is aangestoken, is nog niet duidelijk. Dat moet onderzoek uitwijzen.

Koog aan de Zaan wordt de laatste weken vaker getroffen door branden en explosies. De auto die vannacht uitbrandde, stond enkele honderden meters geparkeerd van een plek waar de gemeente sinds kort beveiligingscamera's heeft opgehangen in verband met de vele branden en explosies.

Eind juni brandden er even verderop al twee auto's uit. De maand erop werd een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning in diezelfde straat gegooid. Verschillende buurtbewoners meldden aan NH Nieuws dat het zou gaan om gerichte acties op een specifieke woning.

Politieke partijen SP en Democratisch Zaanstad vragen om meer duidelijkheid over 'de onveilige situatie in de wijk Westerkoog'. "Het is letterlijk en figuurlijk een explosieve situatie", vindt Roland van Braam van SP Zaanstreek. Ze roepen burgemeester en wethouders ter verantwoording en hebben een zogeheten interpellatiedebat aangevraagd.

Buurtbewoners schrokken eerder ook al wakker van explosies door zwaar vuurwerk: