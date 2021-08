Nadine Visser naar finale 4x100 meter met estafetteploeg

De vrouwelijke estafetteploeg heeft zich vannacht verzekerd van een plek in de finale van de 4x100 meter op de Olympische Spelen. De vrouwen - met de Hoornse Nadine Visser in de ploeg - zijn met een tijd van 42,81 seconden nipt door naar de eindstrijd in Tokio.

De ploeg met ook Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney werd vijfde in hun serie en dat was op het nippertje genoeg voor een plek in de eindstrijd. De nummers één, twee en drie van beide series plaatsten zich namelijk rechtstreeks en ook de twee tijdsnelsten gingen door. Nederland haalde het uiteindelijk op basis van de tijd. Morgenmiddag om 15.30 uur is de finale.

Moeizame wissel

Nederland had geen foutloze race. Het ging in de eerste wissel bijna mis tussen Schippers en Visser. Schippers vertrok iets te vroeg en moest inhouden om het stokje van Visser over te nemen.

De tijd van 42,81 was langzamer dan het Nederlands record van 42,04 uit 2016, waarmee de estafetteploeg destijds in Amsterdam de Europese titel veroverde.