Zwemclub ziet hun Ferry Weertman in Tokio tekortschieten: "Maar we zijn alsnog trots"

Het was niet dé race van Ferry Weertman en daarmee ook niet van zwemclub De Otters uit Bussum. Op de 10 kilometer bij het openwaterzwemmen in Tokio kwam de geboren Naardenaar er niet aan te pas, hij finishte als zevende. Een deceptie, zeker omdat hij bij de spelen in Rio het goud veroverde. "Ik blijf altijd trots op Ferry", concludeert Lesley Voorn, oud-trainer van Weertman.

Op een kantoor in Bussum verschijnen tegen middernacht wat biertjes, chips en borrelnoten op tafel. In de kantine mag de zwemclub vanwege de coronamaatregelen niet midden in de nacht de wedstrijd samen bekijken, maar hier op kantoor is dat met een klein clubje van zeven man geen probleem. "Ik denk dat de race zo tegen tweeën vannacht is afgelopen", beschouwt Jeroen Verhoeff voor.

Maar al vrij snel na de start rond 23:30 uur wordt duidelijk dat het niet de wedstrijd van 'hun' Ferry Weertman wordt. "Die Duitser heeft een ongekende spanwijdte met z'n 1.92", klinkt bijna klagend door het kantoortje richting de leider in de wedstrijd Florian Wellbrock.

Nog steeds lid

Dat ze hier de nacht doorbrengen voor de topzwemmer is niet zo gek. Weertman is op papier nog altijd een 'Otter'. "Hij zwemt soms competitiewedstrijden voor ons", vertelt Rob van Nijburg. "Dan mag ik hem begeleiden", zegt hij al schaterlachend.

Bij ieder moment dat de camera iets uitzoomt, wordt er flink naar het scherm gewezen. "Hij ligt er nu ruim een minuut achter", klinkt al voor de helft van de race. Weertman komt er eigenlijk geen moment aan te pas en finisht uiteindelijk als zevende, bijna drie minuten achter de winnende Wellbrock.

Voorn, die zelf 11 keer Nederlands kampioen werd op de schoolslag in het open water, kan de trots echter niet bedwingen. "De plaats maakt niet uit, ik blijf trots. Wie weet zwemt hij over drie jaar in Parijs wel weer mee."