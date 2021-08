Grote brand in opslagloods met foodtrucks in Amsterdam

In een opslagloods op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk heeft vannacht een grote brand gewoed. Het gaat om een pand waar onder meer foodtrucks stonden opgeslagen. De brandweer was met veel eenheden ter plaatse om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Iets voor 04.00 uur was de brand onder controle.