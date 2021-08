Twee Amsterdamse vaccinatielocaties straks dicht: "Grootschalige gaan we afbouwen"

Eerst is in Amsterdam op 15 augustus de Calandhal aan de beurt, op 26 augustus sluit ook de NDSM-loods de deuren. Het grootste deel van de vaccinatie-operatie zit erop en dus richt de GGD zich meer op "gericht vaccineren".

"De grote bulk hebben we nu gehad op de grote locaties", zegt GGD-arts Tjalling Leenstra. "Van dat grootschalige gaan we naar meer gericht en lokaler. Dus meer in de stadsdelen vaccineren, waar we overigens al een tijdje mee bezig zijn."

Vaccinatiegraad

Met kleinere locaties, vaccinatie-units en de prikbus bijvoorbeeld. De vaccinatiegraad in de regio Amsterdam-Amstelland ligt nu, inclusief de mensen die nog wachten op hun tweede prik, op 66 procent. Stadsdelen als Nieuw-West (50 procent) en Zuidoost (49 procent) blijven daarbij nog flink achter en ook bij de jongeren houdt het nog niet over.