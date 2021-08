Wandelpad naar hondenuitlaatgebied bij circuit Zandvoort 'ineens' afgesloten

Hondeneigenaren in Zandvoort zijn onaangenaam verrast door de plaatsing van een hek in de buurt van een geliefd uitlaatgebied. Vooral uitlaatservices komen daar vaak, omdat er in de duinen niet veel plekken meer zijn waar ze met meer dan drie honden mogen komen. "Dit was de enige plek waar ik nog terecht kon, zonder anderen overlast te veroorzaken", aldus Johannes, die vanuit Haarlem een hondenuitlaatservice runt.

Johannes is niet de enige die zich verbaast over het hek, aan het einde van de Keesomstraat, ter hoogte van het dierenasiel en golfbaan The Dunes. Het schelpenpad loopt door het duin, richting het circuit. In de buurt staan een aantal busjes van hondenuitlaatservices geparkeerd.

Nigel Lancaster zegt dat de afsluiting al weken geleden is aangekondigd, maar dat ook die bordjes bij het wandelpad spoorloos verdwenen zijn. Hij vertelt dat er werkzaamheden zijn geweest aan een duiker bij de golfbaan, een afvoer voor overtollig water. "Die was verstopt, dus er moest onderhoud gepleegd worden. We hebben helemaal geen duin weggegraven." Een hondeneigenares heeft de Omgevingsdienst IJmond ingeschakeld om na te gaan of het hier allemaal wel volgens de regels is gegaan.

Of het nu met de Formule 1 te maken heeft of met het beschermen van de golfbaan, hondenbezitters en uitlaatservices zijn niet blij met het nieuwe hekwerk. "Ik kom hier al veertig jaar en vindt het echt belachelijk dat er nu ineens zo'n hek staat. Mag iemand dit zomaar doen? Ze hebben langs het pad ook nog eens stukken duin weggegraven", aldus een Zandvoortse.

Lancaster zegt dat het wandelpad, naast de hondenuitlaatservices, ook vaak door racefans als sluiproute wordt gebruikt. Die proberen dan de races vanaf het duin te bekijken. "Ook de hekken van het circuit worden dan regelmatig vernield", aldus Lancaster. Het afgesloten wandelpad zal in september mogelijk wel als toegangsweg dienen voor toeschouwers van de Formule 1. Het circuit en de golfbaan zijn daarover nog in gesprek. Langs het pad zijn al wel witte vlaggenmasten geplaatst.

Het hek blijkt geplaatst door golfbaan The Dunes, zo legt eigenaar Nigel Lancaster uit. "Het gebied behoort tot ons terrein. Er stond namelijk altijd al een hekwerk, maar je wit niet weten hoe vaak dat en andere afrasteringen zijn vernield. Ik ben inmiddels ook al dertig 'verboden toegangsborden' kwijtgeraakt door vandalen." Vandaar nu dus een steviger hek. "Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen honden. We zijn de enige golfbaan in Nederland waar honden ook welkom zijn. Maar ik moet mijn gebied ook kunnen beschermen."

De hondenuitlaatplaats bij het circuit blijft wel bereikbaar, maar via een andere route. "Ik moet een half uur omlopen met de honden, nu via een ruiter- en fietspad. Dat vinden ruiters en fietsers ook niet prettig", aldus Johannes. Maar de Haarlemmer weet even niet zo snel een alternatief voor zijn hondenuitlaatservice. "Op veel plekken mag je met maximaal drie honden komen of er zijn maar een beperkt aantal vergunningen voor een bepaald gebied. Alleen al in de regio Haarlem zijn er al zestig uitlaatservices, dus dat is een lastig verhaal."

Spaarnwoude

Omdat het aantal hondenuitlaatservices in de regio zo explosief is gegroeid, wordt er mogelijk in Spaarnwoude een grote hondenuitlaatplaats aangelegd. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Overigens blijken niet alleen hondeneigenaren de dupe te zijn van het nieuwe hek. Een meneer stapt weer teleurgesteld in zijn auto aan de Keesomstraat. "Ik kwam hier altijd golfballetjes zoeken."