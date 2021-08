ID&T ziet af van kort geding tegen de overheid

In het kort geding was als uitgangspunt genomen dat het genomen besluit van 9 juli, waarbij onder meer grote festivals niet meer mochten doorgaan, onrechtmatig en onzorgvuldig was genomen. Dit omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming. ID&T wilde het besluit daarom helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren.

"Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren", meldt de festivalorganisator.

Volledige opening

ID&T roept de overheid alsnog op tot volledige opening in september, omdat dan iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. Het kabinet neemt op 13 augustus een nieuw besluit over het coronabeleid, waarbij waarschijnlijk ook meer duidelijk wordt wat er gebeurt met evenementen in september.

Tot half augustus zijn alle evenementen zonder zitplaatsen nog verboden. Daarna zijn eendaagse festivals toegestaan met een maximum van 750 bezoekers. Voorwaarde is dat die bezoekers daarbij óf volledig gevaccineerd zijn, óf het coronavirus gehad hebben in de laatste zes maanden óf een negatieve testuitslag hebben van testen voor toegang. Eerder besloot het kabinet al dat meerdaagse festivals met overnachtingen tot september niet kunnen doorgaan.