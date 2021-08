Geweldige start voor Amsterdamse meerkampster Anouk Vetter in Tokio

De olympische meerkamp is fantastisch begonnen voor Anouk Vetter. Na de eerste dag (vier onderdelen) staat de geboren Amsterdamse atlete bovenaan in het klassement. Morgen volgen de laatste drie onderdelen op de zevenkamp.

Het toernooi begon direct uitstekend voor Vetter met een persoonlijk record. Met 13,09 seconden noteerde ze de derde tijd op de 100 meter horden.

Alle onderdelen sterk

Ook het hoogspringen ging daarna goed. Vetter ging over 1,80 meter en bleef daarmee één centimeter verwijderd van haar persoonlijk record. Bij het kogelstoten liet ze opnieuw zien in topvorm te zijn. Ze kwam met 15,29 meter ook daar in de buurt van haar beste stoot ooit. Daarmee steeg de Noord-Hollandse naar de tweede plaats in het klassement.

Op het laatste onderdeel van de dag pakte Vetter de leiding. De 200 meter sprint legde ze af in 23,81 seconden. Goed voor de derde tijd en daarmee ging ze de Belgische Nafissatou Thiam voorbij.

Tussenstand

Vetter heeft na de eerste dag 3968 punten. Noor Vidts uit België staat tweede met 3941 punten. Regerend olympisch kampioen Thiam (3921 punten) volgt op de derde plaats. Wereldkampioen Katarina Johnson-Thompson viel uit met een blessure.

Voor Nadine Broersen uit Hoorn was het een tegenvallende eerste dag. Zij staat zeventiende na vier onderdelen. Landgenote Emma Oosterwegel sloot de dag af als de nummer elf.

Morgen staan het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter nog op het programma.