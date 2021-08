Dubbele aanslag op auto zorgt voor veel vragen: "Dit is wel opmerkelijk"

Sommige buurtbewoners komen nieuwsgierig een kijkje nemen als de technische recherche vanochtend onderzoek doet bij de beschadigde auto in de Van Oosten de Bruijnstraat in Haarlem-West. Voor de tweede keer in twee dagen is dezelfde auto het doelwit van een aanslag met vermoedelijk zwaar vuurwerk.

Een nacht eerder, op maandagavond, was het in de ogenschijnlijk rustige Van Oosten de Bruijnstraat voor de eerste keer raak. "Ik zat op de bank en hoorde rond half elf een enorme harde knal", zegt een buurtbewoner die liever niet met zijn naam genoemd wil worden.

"Het voorraam trilde er helemaal van. Toen ik keek, zag ik een steekvlam onder de auto vandaan komen. Het vuur werd, voordat de brandweer arriveerde, met een emmertje geblust."

Drie keer een scootertje

Dat het zo’n 24 uur later weer raak zou zijn, had de buurman niet verwacht. Hoewel hij er 's avonds wel een grapje over maakte. "Ik sprak mijn vriendin en we grapten nog dat het misschien weer zou gebeuren. Toen ik rond half elf een scootertje drie keer voorbij hoorde rijden, dacht ik: het zal toch niet. Toch was er de knal. Dit keer óp de motorkap. Dezelfde persoon heeft het weer geblust. Tja, twee keer achter elkaar, dat is wel opmerkelijk."

Geen flauw idee

Dat het opmerkelijk is, beaamt ook de politie. Toch weten zij nog niet of het om een gerichte actie gaat. Ook kunnen zij niet zeggen of ze nu extra gaan posten in de buurt.

De eigenaresse van de auto, zo staat in Haarlems Dagblad te lezen, zegt "geen flauw idee te hebben" waar de vernieling vandaan komt. En ook andere buurtbewoners zeggen niets te weten.

