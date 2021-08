Steeds meer mensen hebben ten minste één prik gehad, kijk hier hoe het in jouw regio zit

Nu iedereen vanaf 12 jaar een coronavaccinatie kan laten zetten, neemt de vaccinatiegraad in Noord-Holland steeds verder toe. In zeker 17 gemeenten in onze provincie heeft een overgrote meerderheid (95 procent) van de 65-plussers inmiddels ten minste één coronaprik gehad. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Landelijk gezien verwacht het instituut een vaccinatiegraad van boven de 85 procent te bereiken.

In 29 gemeenten ligt dat percentage rond de 90 tot 94 procent. Alleen in Amsterdam ligt het percentage 65-plussers dat ten minste een vaccinatie heeft gehaald onder de 90 procent. Daar schommelt het opkomstcijfer tot nu toe tussen de 85 en 89 procent. De GGD in Amsterdam zei eerder al dat in een aantal buurten de vaccinatiegraad achterblijft. Om ook deze mensen de mogelijkheid te bieden om een vaccinatie te kunnen halen, zet de gezondheidsdienst al een tijdje speciale prikbussen in. Daarmee moet de vaccinatiegraad in kwetsbare buurten worden vergroot. 25-44 jaar Verder is uit de cijfers op te maken dat in een aantal Noord-Hollandse gemeenten de opkomst voor een eerste prik onder 25- tot en met 44-jarigen al relatief hoger ligt dan in andere omliggende gemeenten. Het gaat dan om Beemster, Heemstede, Bloemendaal, Ouder-Amstel, Texel en de Gooise gemeenten Weesp, Gooise Meren, Laren en Blaricum. Tussen de 75 en 84 procent van de 25 tot en met 44-jarigen hebben daar al een eerste prik gehad. De opkomst onder deze doelgroep is nog het laagst in Beverwijk, Den Helder, Enkhuizen en Zaanstad: daar heeft tussen de 40 en 59 procent van de 25 tot en met 44-jarigen een eerste prik gehaald. Kijk op de kaart om te zien hoe het met de vaccinatiecijfers zit in jouw gemeente:

Landelijk gezien heeft inmiddels 85 procent van de 18-plussers een eerste prik gekregen, meldt het RIVM. In veel leeftijdsgroepen neemt de opkomst ook nog steeds toe, waardoor het RIVM verwacht dat de vaccinatiegraad onder 18-plussers waarschijnlijk boven de 85 procent zal uitkomen.

Cijfers uit RIVM-database Bovenstaande vaccinatiecijfers zijn afkomstig van het RIVM, dat in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) het aantal prikken registreert. Mensen die zich laten vaccineren, moeten toestemming geven om hun gegevens in deze database te laten registreren. Ook kunnen sommige gezette prikken door bijvoorbeeld huisartsen nog in de database ontbreken, omdat deze nog erin ingevoerd moeten worden. Het aantal gezette prikken kan daardoor in werkelijkheid hoger zijn.