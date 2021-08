Rondvaart door grachten ontstaan na verloren prijsvraag

Alkmaar kent een rijke historie, goed voor mooie verhalen en die van de Grachtenrondvaart Alkmaar is daar ook een van. Inmiddels is het een derde generatie familiebedrijf. Maar bijna was er geen rondvaartboot in de stad geweest: toen het idee geopperd werd, geloofde men niet dat er een boot onder de lage bruggen door kon varen.