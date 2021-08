Zaanse politieke partijen eisen oplossing voor onveilige situatie in Westerkoog

Politieke partijen SP en Democratisch Zaanstad willen meer duidelijkheid over 'de onveilige situatie in de wijk Westerkoog', in Koog aan de Zaan. "Het is letterlijk en figuurlijk een explosieve situatie", legt Roland van Braam van SP Zaanstreek uit. Ze roepen burgemeester en wethouders ter verantwoording en hebben een zogeheten interpellatiedebat aangevraagd.

Het is de vraag of de camera's blijven, buurtbewoners willen een veilige wijk - NH Nieuws / Maaike Polder

Maandagavond ging er in Koog aan de Zaan, ondanks de vele net opgehangen politiecamera's, opnieuw een vuurwerkbom af. "Ik ben gewoon bang om naar buiten te gaan", vertelt buurtbewoner Gré de Joode tegen NH Nieuws."Het is het vierde incident in vijf weken. We zijn bang en boos ook, want niemand vertelt ons iets." Bekijk hier in anderhalve minuut welke situatie zich afspeelt in Koog aan de Zaan. Tekst gaat verder onder de video.

Buurtbewoners zijn het zat en schreven een brief naar de burgemeester - NH Nieuws

Van Braam hoopt dat met het interpellatiedebat de buurtbewoners wel gehoord worden."Je kan wel met schriftelijke vragen komen, maar dan zijn we weken verder", licht Roland van Braam van SP Zaanstreek toe. Hij wil met de vragen ervoor zogen dat 'de burgemeester en de politie naar mensen toe gaan'. Het is nog niet bekend wanneer het interpellatiedebat plaatsvindt. "Er zijn vijf partijen nodig", zegt van Braam. Er moeten er dus nog een paar aansluiten. Volgens het SP-lid is snel handelen noodzakelijk en wil hij 'het liefst volgende week' al in debat. "We willen liever vandaag dan morgen antwoorden."