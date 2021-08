Hilversummer (19) opgepakt voor dodelijke vechtpartij op Mallorca

De Hilversummer behoort tot een groep van zeker acht andere Gooise jongens, die door de Spaanse politie eerder al werden aangewezen als verdachten. Voorafgaand aan de geruchtmakende vechtpartij die de 27-jarige Carlo een paar dagen later het leven kostte, zou de groep een paar dagen eerder betrokken zijn geweest bij een andere vechtpartij in El Arenal, waarbij ook een slachtoffer werd aangevallen.

De politie heeft de Hilversummer opgespoord aan de hand van videobeelden van de twee vechtpartijen en Spaanse en Nederlandse getuigenverklaringen. De Hilversummer zou op beelden van de eerste vechtpartij te zien zijn. Van de tweede vechtpartij, die Carlo Heuvelman het leven kostte, zijn ook beelden. Daarop zijn volgens justitie "geen geweldshandelingen" te zien.

De beelden van een vechtpartij op Mallorca, die daags na het overlijden van Heuvelman veel werden gedeeld op internet en waarop te zien is hoe een slachtoffer hard tegen zijn hoofd wordt geschopt, zijn geen beelden van de mishandeling van Heuvelman. Volgens justitie gaat het om beelden van een heel andere vechtpartij.

Elf getuigenverklaringen

Justitie stelt dat de verdenkingen tegen de Hilversummer gebaseerd zijn op aan de ene kant het onderzoek van de Spaanse politie na de vechtpartij, en aan de andere kant het onderzoek dat justitie in Nederland twee weken geleden startte. Elf personen hebben ondertussen als getuigen een verklaring afgelegd, waarvan er acht ook zelf aangifte hebben gedaan door geweld dat tegen hen gepleegd is.

Het onderzoek naar de twee vechtpartijen gaat nog verder. Er wordt nog onderzocht wat de exacte rol is van de andere Gooise jongeren die genoemd worden als betrokkenen. De politie probeert op basis van de beelden hun identiteit vast te stellen. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat er binnenkort meer aanhoudingen volgen.

Verder onderzoek

De politie roept getuigen van de vechtpartijen, die zich nog niet gemeld hebben, op dat alsnog te doen. "Nog steeds is de hulp van getuigen erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Dat geldt vooral voor het geweld tegen het overleden slachtoffer. Op de beelden is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld", aldus justitie.