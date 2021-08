Zeilster Lobke Berkhout zakt plaats in de afsluitende medal race 470-klasse

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers zijn in de 470-klasse als tiende geëindigd. In de medal race hadden zij een minimale kans op een medaille, maar daarin werden zij negende.

Het duo startte het toernooi moeizaam, maar richting het einde slaagden zij erin zich te plaatsen voor de medal race. In de voorlaatste race van de reguliere wedstrijden plaatste de Amsterdamse Berkhout met Zegers zich voor de medal race.

De Britse vrouwen Hannah Mills en Eilidh McIntyre zeilden in de haven van Eroshima naar het goud. Agnieszka Skrzypulec en Jolanta Ogar uit Polen snelden naar het zilver en Camille Lecointre en Aloïse Retornaz uit Frankrijk keren met brons huiswaarts.

Voor de 40-jarige Berkhout waren het haar derde Olympische Spelen. In 2008 pakte zij zilver in de 470-klasse met Marcelien de Koning en veroverde in 2012 brons met Lisa Westerhof.