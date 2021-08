Reparatie Rekervlotbrug tussen Koedijk en Bergen kan nog lange tijd duren

Pas eind augustus is bekend hoeveel tijd nog nodig is voor de reparatie van de Rekervlotbrug, dat meldt een woordvoerder van de provincie Noord-Holland aan mediapartner Duinstreek Centraal . Daarna kan de reparatie nog weken of maanden duren.

De reparatie van de belangrijke vlotbrug voor fietsers en voetgangers tussen Koedijk en Bergen is afhankelijk van de levering van benodigde onderdelen. Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op hoe lang dit gaat duren.

De brug over het Noordhollandsch Kanaal is buiten gebruik sinds een aanvaring op 8 februari. Toen voer een schip tegen de Rekervlotbrug. De schade is groot en aan vrijwel ieder brugdeel is beschadigd. Het dek van het brugdeel is deels losgescheurd. Verder is het systeem dat de brug vlak voor het sluiten uitlijnt beschadigd, net als het grendelwerk dat de twee delen van de brug aan elkaar koppelt. Bovendien is de constructie die de vlotten aandrijft naar binnen geduwd.



Het is nog niet duidelijk wanneer de brug weer hersteld is. Sinds 19 april vaart er naast de Rekervlotbrug overdag op werkdagen een tijdelijk pontje.