GGD Hollands Noorden start met prikken zonder afspraak

Het vaccineren zonder afspraak kan op alle vaccinatielocaties in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Middenmeer. Voor de openingstijden van deze locaties is het wel verstandig de website van de GGD te raadplegen. De openingstijden variëren namelijk de komende weken.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]