Dag van de waarheid voor zwemmer Ferry Weertman: pakt hij weer olympisch goud?

Naarder Ferry Weertman gaat vanavond proberen zijn olympische titel te verdedigen tijdens de tien kilometer in open water. Zijn familie en vrienden zullen het thuis op de voet volgen, want mee naar Tokio kan niet. Via de televisie volgen vind zijn vader Peter Weertman alleen maar zenuwachtiger. "Ik zal de hele race ijsberen."

Aan de andere kant zien ze nu wel veel beter hoe hun zoon presteert. "Op de Olympische Spelen in Rio was het wel grappig. Je staat daar op het strand de Copacabana, dan is het wel heel ontspannen eigenlijk. Iedereen loopt daar lekker rond, toch wel anders dan als je op een tribune zit. Je kon de wedstrijd volgen via schermen op het strand, want je ziet verder niks van wat er in het water gebeurt. Ja, wat gespatter op 500 meter afstand, maar het echte werk zie je op het scherm."

Het wordt een van de spannendste dagen uit zijn leven, vertelt vader Weertman op NH Radio. "Eigenlijk ben ik zenuwachtiger als ik hier thuis zit te kijken dan als ik zelf op de plek ben waar de wedstrijd is. Afgelopen jaren zijn we naar al die wedstrijden afgereisd, op de plek van de wedstrijd het toch anders. Dan loop je een rondje, maak je een praatje met mensen. Maar als je thuis bent is het toch alsof je het niet allemaal zo goed kan zien als op de plek zelf, dus eigenlijk is het dan veel spannender."

Moment van de waarheid

Dan waar het allemaal om draait: de wedstrijd van Ferry vanavond. Hoe de vlag er nu bij hem bijhangt, weet vader Peter niet. Hij heeft zijn zoon voor het laatste drie dagen geleden gesproken. Volgens een vast ritueel is Ferry een paar dagen 'van de radar', vlak voor zijn race. "Dat doet hij altijd", vertelt Peter. "Ik heb gisteren toevallig nog een berichtje van hem gekregen, maar verder probeert hij veel rust te nemen en zich te focussen. Hij trekt zich echt helemaal terug. Dan laten we 'm ook maar lekker met rust. Zo werkt hij langzamerhand naar die wedstrijd toe."

De race zelf wordt bloedstollend spannend. Waar Ferry vier jaar geleden één van de grote favorieten was voor het goud - en dat ook waar maakte - zijn er volgens vader Peter nu vijf of zes zwemmers die voor de medailles zwemmen. "En net als met wielrennen, je moet allemaal een beetje goed uitkomen in die laatste sprint. De kans is heel groot dat ze in een klein peloton naar de laatste 500 meter gaan zwemmen. En dan is het positioneren en proberen ruimte te krijgen", legt Peter als ervaren zwemmer en zwemtrainer uit.

Spannende eindsprint

Het komt allemaal dus aan op het laatste stuk. "Als je naast iemand ligt dan neemt die net het water bij je weg, als je achter iemand ligt heb je juist voordeel, want dan wordt je meegezogen. Dus positioneren en bij de laatste 200 meter proberen een zodanige sprint in te zetten dat je mee mag tikken op het bord voor het podium."

Als Ferry zich goed weet te positioneren en mee weet te sprinten, dan heeft hij volgens zijn vader een goede kans. "Met die eindsprint is hij echt de beste", zegt hij stellig. "Maar er zijn een paar jongens die ook heel erg hard kunnen zwemmen, dus de vraag is of ze hem de kans geven om die sprint in te zetten."

Start van de race

De race van Ferry Weertman start vanavond om 23.30 uur in het water van het Odaiba Marine Park in Tokio. De race duurt ongeveer twee uur. Rond 01.30 uur is bekend of het Ferry is gelukt om zijn olympische titel te prolongeren.