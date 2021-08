Ajax oefent vandaag twee keer tegen Leeds United

Komende zaterdag is de seizoensopening, traditioneel in de Johan Cruijff Arena. Normaal gesproken speelt de landskampioen dan tegen de bekerwinnaar, maar omdat Ajax de dubbel pakte is de nummer twee van de eredivisie, PSV, de tegenstander. Ook daar mogen 25.000 supporters bij zijn en die zitten er ook.

Het wordt vanavond zeer waarschijnlijk ook het debuut voor aanwinst Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena in Ajax-shirt. Wie er in ieder geval niet meedoet is Antony. Hij speelt zaterdag in Tokio op de Olympische Spelen met Brazilië de finale van het voetbaltoernooi tegen Spanje.

Volgende week zaterdag is de eerste competitiewedstrijd voor de landskampioen. Die speelt Ajax ook thuis tegen promovendus N.E.C.. Bij de ploeg uit Nijmegen speelt oud-Ajacied Lasse Schöne tegenwoordig.