Zelfde auto voor tweede avond op rij in brand gestoken

Een auto in de Van Oosten de Bruijnstraat in Haarlem is gisteravond opnieuw in brand gestoken. Maandagavond brak bij dezelfde auto ook brand uit, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk.

Zowel maandagavond als gisteravond werd door buurtbewoners rond 22.45 uur een harde knal gehoord, waarna de auto in brand vloog. De vlammen waren gisteravond niet zo heftig als de avond ervoor, de brandweer hoefde deze keer niet te blussen.



Waarom de auto twee keer achter elkaar in brand is gestoken is nog onduidelijk. Wel lijkt het erop dat deze auto het doelwit is, volgens de politie. De auto stond gisteravond aan een andere kant van de straat was geparkeerd dan een avond eerder. "Het zou wel heel toevallig zijn dat deze auto twee keer achter elkaar vlam vat", aldus een woordvoerder van de politie.



Over het motief van de autobranden wil de politie nog geen conclusies trekken. Zij voeren op het moment een forensisch en buurtonderzoek uit om een beeld te krijgen wat er in de buurt aan de hand is.