Luchthavenpersoneel met Schipholpas opgepakt na onderschepping lading coke

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen tijd twaalf mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van drugssmokkel via Schiphol. De verdachten, van wie de meesten op Schiphol werken, werden opgepakt nadat er afgelopen mei een uit Zuid-Amerika afkomstige lading van honderden kilo's cocaïne was onderschept.

De verdachten, van wie er volgens de marechaussee meerdere in het bezit waren van een zogeheten Schiphol-pas, worden onder meer verdacht van witwassen, de invoer van harddrugs of een combinatie daarvan. Ze kwamen dankzij uiteenlopende opsporingsmethodes in beeld. Zo zijn telefoons getapt, versleutelde data ontcijferd en zijn de verdachten geobserveerd.

Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de onderschepping van 321 kilo cocaïne. De zending kwam vanuit Ecuador en heeft een geschatte straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro.

Verdachten

Zeven van de dertien verdachten zijn de afgelopen weken aangehouden. Het gaat om zes mannen tussen de 31 en 57 jaar uit Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Nieuw-Vennep en Rotterdam. Ook een 33-jarige vrouw uit Diemen is opgepakt. Bij doorzoekingen zijn auto's, luxe goederen, gegevensdragers en geld in beslag genomen. In een van de auto's werd ook een verborgen ruimte aangetroffen.

De andere verdachten werden in een eerder stadium aangehouden. Van de dertien verdachten zitten er nog drie vast, de rest mag hun proces in vrijheid afwachten.

Bestrijding

Eerder werd al bekend dat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nog meer geld uit gaat geven voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad op Schiphol. De komende twee jaar wordt er 1,9 miljoen euro door het ministerie overgemaakt om het drugscriminelen, witwassers en mensenhandelaren onmogelijk te maken op de luchthaven toe te slaan en personeel te ronselen voor het vuile werk.

De gemeente Haarlemmermeer gaf eerder twee gespecialiseerde bureaus opdracht om georganiseerde misdaad op en rond Schiphol te onderzoeken. Het rapport, dat vorig jaar werd gepubliceerd, maakte duidelijk waar, door wie en hoe criminaliteit op Schiphol mogelijk werd gemaakt.