Minder besmettingen in Kop van Noord-Holland, wel twee ziekenhuisopnames door corona

In de Kop van Noord-Holland zijn de afgelopen week minder besmettingen geregistreerd dan de week ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio Noord-Holland Noord is desondanks het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

Vorige week werden er in alle gemeenten in de regio 305 coronabesmettingen geregistreerd. Afgelopen week zijn dat er 184. Zowel in Den Helder als Schagen werd iemand in het ziekenhuis opgenomen na een coronabesmetting. Er werden geen coronadoden geregistreerd.

In de gemeente Den Helder werden naar verhouding de meeste coronabesmettingen ontdekt. Daar raakten per 100.000 inwoners 124 inwoners besmet. In de praktijk betekent het dat er 70 mensen positief testten op corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: