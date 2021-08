Natuurbrug na 4 jaar eindelijk open voor zware grazers: "Hooglanders hebben elkaar ontmoet"

Vier jaar na de voltooiing is natuurbrug Zeepoort in Overveen open voor alle dieren. De brug was tot voor kort alleen toegankelijk voor kleine dieren en herten. Maar nu het laatste hek is weggehaald, is het middenduin definitief verbonden met de Kennemerduinen voor zware grazers. "We hebben een primeur", jubelt Myrthe Fonck, ecologisch adviseur bij PWN. "Drie dagen geleden hebben de twee kuddes hooglanders uit beide gebieden elkaar voor het eerst ontmoet."

Dat de zware grazers zo lang hebben moeten wachten op de mogelijkheid om van de brug gebruik te maken, heeft te maken met de begroeiing. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dieren de brug weten te vinden en gebruiken, is het belangrijk dat de toplaag vloeiend overgaat in het duingebied. Om dat voor elkaar te krijgen en de toplaag ruimte te geven voor natuurlijke ontwikkeling, mochten er geen zware grazers overheen banjeren.

In november 2016 gingen de eerste heipalen de grond in voor de natuurbrug. Een jaar later werd deze voor het eerst 'geopend' door de samenwerkende partijen Provincie Noord-Holland, Staatbosbeheer en PWN. De ecologische verbinding tussen de twee natuurgebieden was toen alleen open voor amfibieën, kleine dieren en herten.

Met sporenonderzoek op de brug en camera's worden de bewegingen van de hooglanders nauwlettend in de gaten gehouden. Ook draagt één kudde een zender, zodat die precies te traceren is. Behalve Schotse hooglanders kunnen ook de konikpaarden uit de Kennemerduinen gebruik maken van de brug.

En dat was best even wennen. De dieren leefden tot voor kort gescheiden van elkaar, maar zullen nu hun leefgebied met elkaar gaan delen. "De kudde uit de Kennemerduinen is inmiddels ook alweer teruggekeerd", vertelt Myrthe.

Herten wisten de brug in de afgelopen vier jaar steeds beter te vinden en staken steeds minder vaak via de weg over. Ze konden over het hek op de brug springen en verspreidden zich zo over de twee natuurgebieden. "Een groot leefgebied voor dieren is heel belangrijk", vertelt Myrthe. "Dat helpt bij het vinden van een geschikte partner, om voort te planten. Het is goed voor de biodiversiteit en houdt je flora en fauna diverser en vitaler."

Of de herten voortaan alleen nog maar via de brug zullen gaan, nu het hekwerk is verdwenen, zal de komende tijd moeten blijken. De brug is overigens niet toegankelijk voor mensen.