Realityster Dusty loopt en praat weer na ernstig ongeluk in Zandvoort

Dusty Taconis uit Hoofddorp, bekend van de reality tv-serie ‘Ex on the Beach’, kan weer lopen na een ernstig scooterongeluk in Zandvoort. Dat schrijft zijn familie op het Instagram-account van zijn bedrijf. Twee weken geleden raakte de realityster in coma als gevolg van het ongeluk.

Vorige week gaf zijn zus op hetzelfde Instagram-account aan dat hij meerdere hersenbloedingen en een zware hersenoperatie heeft gehad. “Hij lag aan de beademing en was in levensgevaar”, zo vertelt ze in de emotionele videoboodschap.

Nu laat de familie weten dat ze een onzekere periode achter de rug hebben. “De eerste dagen waren cruciaal. Je mocht geen extra bloedingen krijgen en je hersenkneuzingen mochten niet verder zwellen."

'Contact leggen moeilijk'

Het gaat stap voor stap beter met Taconis, zo schrijft zijn familie op Instagram. “Dusty kan al staan en lopen. Ook zegt hij soms kleine woordjes als ‘ik hou van jou’. Daarnaast vraagt hij naar schoolopdrachten en dat is heel positief. Dat betekent dat hij al nadenkt. Maar op andere momenten is het moeilijk om contact te leggen.”

De 23-jarige deelnemer aan 'Ex on the Beach' raakte twee weken geleden zwaargewond bij een val met zijn scooter in Zandvoort. De man werd naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebracht en moest daar volgens zijn familie vechten voor zijn leven. “Dusty is erg sterk. We gaan alleen maar van het positieve uit”, schreef zijn familie na het ongeluk op Instagram.