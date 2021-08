Polsstokhoogspringer Vloon grijpt naast medaille, oud-trainer Coté desondanks trots

Polsstokhoogspringer Menno Vloon is in de finale op de Olympische Spelen naast het podium geëindigd. Ook zijn oud-trainer Richard Coté baalde daarvan. Hij trainde Vloon van zijn zestiende tot twee jaar geleden. Toch is hij trots: "Je staat in de finale, hoe mooi is dat? Dat is voor velen van ons niet weggelegd."

Richard Coté

Coté trainde de nu 27-jarige Menno Vloon van zijn zestiende - 'of zeventiende, ik weet het niet meer precies' - tot twee jaar geleden. Daarna stapte de atleet over naar trainer Christian Tamminga. Een goede keus, vindt Coté. "Want nu stond hij daar en dat was het doel. Hoe de finale verloopt is dan toch jammer. Je had vrijuit kunnen springen." Vloon haalde in drie pogingen de vereiste 5,70 meter niet, wat voor hem een vroegtijdig einde van de finale betekende.

Quote "Hij vond alles leuk om te doen, was altijd op de trainingen" oud-trainer van menno Vloon richard coté

Vloon maakte een prima seizoen door en kwam dicht bij de zes meter. Begin dit jaar sprong hij een nieuw Nederlands record van 5,96 meter. "Volgens mij kan hij gewoon zes meter springen, dat heeft hij in zijn lijf." Vrolijke jongen Coté kijkt met plezier terug op zijn jaren als trainer van Vloon. "Het is een hele leuke periode geweest. Het is een leuk mens ook gewoon. Altijd een vrolijke jongen die plezier had in bewegen. Hij deed nog aan de meerkamp, maar toen zag je al dat het polsstokhoogspringen er bovenuit stak. Hij vond alles leuk om te doen, was altijd op de trainingen. Een dankbare atleet."

Eén met doorzettingsvermogen bovendien. "Op een gegeven moment combineerde hij het met het vak timmerman", vertelt de trainer. "Dan fietste hij 's ochtends naar Westzaan, daar begon hij om 7.00 uur. Dat was tien kilometer fietsen en 's middags weer tien kilometer terug naar Krommenie. Dan ging hij eten, deed hij een dutje van een half uur en daarna trainen. Echt een doorzetter. Dat zie je nu ook, daardoor is hij hier gekomen." Tekst loopt door onder de foto

Pro Shots / SIPA USA

Hij verwacht dat echt groot succes er nog wel in zit. "Parijs (de volgende Olympische Spelen worden daar gehouden, red.) is over drie jaar. Nu de ingeslagen weg verder doorzetten en dan is het 'nieuwe ronde, nieuwe kansen'. Dan is hij dertig jaar, misschien nog wat verder en stabieler. Het zou mooi zijn als je dan niet alleen door de kwalificatie komt, maar ook in de finale kan knallen", spreekt Coté zijn hoop uit op eremetaal.