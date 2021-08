Amsterdam NL V Buurtbewoner na aanhouding moeder 'containerbaby': "Dit komt altijd terug"

De aanhouding van een 31-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats geeft antwoord op de vraag waar politie en justitie jarenlang naar op zoek waren. Wie dumpte in oktober 2014 een kind in een vuilcontainer in Amsterdam Slotermeer? Buurtbewoners zijn blij dat dat mysterie bijna zeven jaar na dato is opgelost.

De moeder zit sinds 12 mei vast en wordt verdacht van poging tot kindermoord. De baby werd in de nacht van 26 oktober 2014 namelijk net op tijd gevonden door een buurtbewoner. Ze had huilgeluiden gehoord uit de vuilcontainer in de Fritz Conijnstraat. De zaak had grote impact en bleef in de gedachten van buurtbewoners. "Als ik hier door de straat loop en ik zie die bewuste ton daar, dan gaat er altijd iets door me heen natuurlijk", beschrijft een vrouw die in de Fritz Conijnstraat woont haar gevoel. "In je achterhoofd zit wel de gedachte wat er met het kindje gebeurd zal zijn. En waar is die moeder? Zal ze geen spijt hebben?"

Over twee weken zal de rechtszaak van start gaan en buurtbewoners hopen op hun vragen antwoord te krijgen. Daar hebben ze bijna zeven jaar op moeten wachten, maar de politie kwam de moeder nu toch op het spoor dankzij een vingerafdruk die op de tas zat waarin de pasgeboren baby werd aangetroffen. Aanvullend dna-onderzoek heeft uitgewezen dat het inderdaad om de moeder gaat. Inmiddels is het meisje zes jaar oud, geadopteerd en volgens justitie maakt ze het goed. Een opluchting voor buurtbewoners, die nog vaak terugdenken aan het voorval. "Het zal toch ook prettig zijn voor de moeder om te weten dat het kind gevonden, en niet dood is", vertelt de buurtbewoonster. "Maar dit komt altijd wel even terug, want als je de vuilnisman ziet denk je toch: er zal toch niks inzitten?"

