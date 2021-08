West-Friesland kent forse daling in aantal positief geteste inwoners op corona

Het aantal inwoners uit West-Friesland dat in de afgelopen twee weken besmet is geraakt met het coronavirus is fors gedaald ten opzichte van de periode daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken werden 443 inwoners uit West-Friesland positief getest op het coronavirus. In deze periode werden geen West-Friezen opgenomen in het ziekenhuis en is volgens het RIVM niemand uit de regio overleden aan de gevolgen van corona. In de periode van twee weken hiervoor werden nog 1.203 mensen positief getest.

De gemeente Opmeer kende de afgelopen twee weken het meeste aantal mensen per 100.000 inwoners dat een positieve testuitslag kreeg, wel 270,4. Dat komt neer op 32 mensen die positief zijn getest. In de vorige periode van twee weken waren dit nog 71 inwoners. Als er alleen naar afgelopen week wordt gekeken, dan telt Opmeer met elf positief geteste mensen het op één na laagste aantal van de zeven West-Friese gemeenten.

In Drechterland werden in de laatste twee weken per 100.000 inwoners met 131,9 mensen de minste inwoners positief getest op corona. Dit betekent in de praktijk dat er in de afgelopen twee weken 26 mensen een positieve testuitslag kregen. Dit is een flinke daling ten opzichte van de periode van twee weken hiervoor, toen er 113 mensen positief werden getest. Met tien positieve testuitslagen kende de gemeente afgelopen week de minste besmettingen.

Druk op zorgpersoneel

Hoewel het aantal West-Friezen dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen met klachten die voortkomen uit het coronavirus klein is, heeft het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en in Purmerend te maken met meer druk op het zorgpersoneel. Er wordt gesproken over het opnieuw opzetten van een eigen corona-afdeling, maar vooralsnog is daar geen sprake van.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis heeft de onverminderd hoge druk op het zorgpersoneel te maken met een tekort aan operatiemedewerkers, mensen op de anesthesie-afdeling, en met de vakantieperiode. Het ziekenhuis liet eerder al weten dat het personeel gevraagd is om vakantie op te nemen, zodat zij de batterij op kunnen laden om daarna weer met frisse energie aan de slag te kunnen gaan.

"Dat heeft iedereen ook gewoon nodig", vertelde woordvoerder Iris Heijnen eerder aan NH Nieuws. "En natuurlijk gaat niet iedereen tegelijk op vakantie. Dat proberen we zo efficiënt mogelijk te doen, want de reguliere zorg moet wel door blijven gaan."

Bekijk hieronder het aantal positief geteste inwoners per gemeente in de afgelopen week: